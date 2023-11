Homem atira contra a própria mulher e filha após ser pego na mentira

Um homem, de 47 anos, atirou contra a própria filha, acompanhada da mãe, durante uma discussão em Mozarlândia, nesta terça-feira (07). Na sequência, ele atirou novamente contra a mulher e ainda a agrediu com um facão.

O caso de violência doméstica começou quando a vítima, de 32 anos, foi buscar a filha na escola, por volta das 17h30. O marido havia afirmado que pescaria no dia, mas, neste percurso, ela avistou o esposo em uma distribuidora da cidade.

Ainda em cima da motocicleta, com a filha na garupa, a mulher iniciou uma discussão com o suspeito que acabou com ele atirando contra o veículo enquanto dizia para ela se calar ou “meteria bala dentro da boca dela”.

Ele acertou o pneu da moto e, logo em seguida, a mãe saiu do local em direção à casa da família para buscar os pertences e se retirar. A criança, por sua vez, estava apavorada com a ação do pai e chegou a passar mal.

Em busca de segurança, a mulher acionou a Polícia Militar (PM) e foi até a casa da mãe, onde o genitor teria passado diversas vezes após o ocorrido. Uma equipe militar buscou pelo homem, mas não o encontrou.

Então, em determinado momento, ela saiu da residência e foi até uma distribuidora próxima, acompanhada de familiares.

Contudo, o suspeito já estava no local, acompanhado de uma mulher, o que teria sido o início de uma nova discussão. Novamente, ele ameaçou a esposa e atirou contra ela, porém, sem acertar.

Com isso, ele retirou um facão do carro e a atacou, causando uma lesão no antebraço. As agressões a levaram a correr para a rua, momento em que ele a atropelou e fugiu do local.

A vítima precisou ser encaminhada a um hospital e o homem segue foragido. De acordo com a polícia, o casal já possui diversas ocorrências de ameaças e lesão física contra o outro. A Polícia Civil (PC) investiga o caso.