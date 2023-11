Jovem filmado matando namorada a tiro armou emboscada para executá-la, diz polícia

“Ele comprou uma arma com 2 pentes e um silenciador e falou assim: ‘Isso aqui é para você’ “. Essa foi uma das mensagens enviadas pela jovem Ielly Gabriele Alves, de 23 anos, que filmou o exato momento que foi morta a tiro pelo namorado, Diego Fonseca Borges, de 27 anos, em Jataí, a uma amiga no dia 05 de setembro de 2023.

Em uma coletiva dada pela Polícia Civil (PC), na manhã desta sexta-feira (10), o delegado responsável pelo caso, Thiago Saad, afirmou que desde outubro de 2022, ela vinha sendo agredida pelo companheiro e sendo vítima de ameaças.

Numa determinada situação, Ielly chegou a compartilhar com uma amiga fotos e vídeos no WhatsApp que mostram hematomas nos braços e pernas, que teriam sido feitos pelo ex-namorado.

“Véi, amiga. Fofoca. O Diego me bateu”, diz ela em uma das mensagens.

Segundo o delegado, em um dos casos, uma denúncia anônima teria sido feita e a Polícia Militar (PM) chegou a se deslocar até a residência em que a jovem vivia com o suspeito. No entanto, no local, ela negou que estivesse sendo vítima de violência.

Durante as investigações, a PC concluiu que o crime foi premeditado e que Diego teria armado uma emboscada para Ielly.

“Todos os indícios apontam que o autor premeditou o crime. […] O motivo é o fim do relacionamento que ele não aceitava”, destacou o delegado.

A fatalidade teria ocorrido no dia 4 de novembro em uma chácara, em Jataí. No momento do disparo, a jovem filmava o companheiro segurando uma arma, enquanto ele fazia brincadeiras. Logo depois, ele atira contra o peito dela.

Após a ação, Diego levou a vítima até o Hospital das Clínicas, onde ela recebeu atendimento, mas faleceu no ambiente. A Polícia Militar (PM) foi acionada e esteve no local.

Durante o depoimento, o suposto autor apresentou versões diferentes sobre o fato afirmando que o crime teria sido cometido por dois indivíduos, que trafegavam em uma moto, e dispararam duas vezes contra eles, acertando Ielly no tórax – narrativa que, posteriormente, foi invalidada pela polícia. Ele foi encaminhado até uma delegacia da PC.

Ao longo das diligências, uma tia da vítima compareceu até o local, portando o aparelho telefone da jovem. Assim, a mulher, que sabia a senha do telefone, conseguiu desbloquear o celular e revelar para as autoridades o vídeo que mostrava o exato momento em que a Ielly é morta.

Diego Fonseca Borges foi preso e já possui passagens pela polícia pelos crimes de violência doméstica, injúria – ambos praticados contra uma ex-companheira – e por roubo.