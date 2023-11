Sobe para 14 o número de vítimas do pastor que ‘incorporava anjos’ para abusar de fiéis em Anápolis

Subiu para 14 o número de pessoas que denunciaram terem sido vítimas do pastor Vanderlei Antonio de Oliveira, suspeito de “incorporar anjos” para abusar de fiéis em Anápolis.

A informação foi confirmada em coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira (10), pela delegada titular da Delegacia Especializada no Atendimento a Mulher (DEAM) e responsável pelo caso, Isabella Joy.

A última atualização era de que, ao todo, nove pessoas haviam procurado a polícia para formalizar as denúncias.

Além de comunicar as seis novas vítimas que agora compõem a investigação do pastor, e também da esposa que participava das ações, Isabella Joy fez um alerta para a população anapolina.

Segundo ela, apesar do número já expressivo, é provável que outras pessoas também tenham sido vítimas de ações similares do casal de religiosos e, diante disso, é recomendado que todos procurem a DEAM, localizada na Rua Dez de Março, 257, no Centro de Anápolis.

“Estamos de portas abertas”, concluiu a delegada.

Em tempo

Após diversos dias foragidos,o pastor Vanderlei procurou a Polícia Civil para se entregar no dia 20 de outubro. A esposa foi presa três dias depois.

Ambos são suspeitos de manipular e abusar de fiéis da Assembleia de Deus Ministério Bola de Fogo – comunhão que era liderada pelo pastor.

Durante os atos, Vanderlei encenava estar incorporando diversos anjos. Promessas de sucesso financeiro e de cunho sentimental, além também de ameaças de transtornos na esfera familiar, eram outros recursos utilizados para manipular as pessoas e agendar as chamadas “campanhas espirituais”.