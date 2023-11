Últimos dias para participar de concurso público com mais de 80 vagas e salários de até R$ 9,2 mil

Termina no próximo domingo (12) o prazo para participar do concurso público da Prefeitura de Cumari com diversas vagas para diferentes áreas.

São 85 oportunidades disponíveis, mais formação de cadastro de reserva, para candidatos de todos os níveis de escolaridade.

As inscrições podem ser feitas de forma exclusivamente online por meio do site da Ganzaroli Concursos – empresa responsável pelo certame. O valor da taxa varia entre R$ 70, R$ 75, R$ 80 e R$ 130, a depender da formação do candidato.

Há vagas para os cargos de ajudante geral, carpinteiro, coveiro, auxiliar de serviços gerais, cozinheiro, soldador, motorista categoria D, auxiliar de farmácia, monitor educacional, eletricista, digitador, fonoaudiólogo, odontólogo, psicólogo, professor de educação física e entre outros.

Todos os candidatos serão submetidos a uma prova objetiva, além de uma análise de títulos e redação para as funções de professores. Também haverá prova prática para motorista e operador de máquinas e teste de aptidão física para ajudante geral, coveiro, lixeiro, zelador geral e auxiliar de serviços gerais.

Entre os requisitos para participar do certame, estão: ter idade mínima de 18 anos, estar quite com as obrigações eleitorais e estar quite com as obrigações militares, no caso dos candidatos do sexo masculino.

Os selecionados no concurso público terão uma remuneração que varia entre R$ 1.324,07 e R$ 9.214,48, a depender do cargo.

Mais informações estão disponíveis no edital.