Médica do SAMU em Goiânia viraliza ao revelar como é atendimento de urgência

Uma médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Goiânia e do Distrito Federal viralizou ao compartilhar como é o atendimento quando uma pessoa aciona o serviço. No vídeo, é possível acompanhar as perguntas feitas para então deslocar uma equipe, o que deu o que falar entre internautas.

No conteúdo postado em outubro, Nágylla de la Rocha atende a ocorrência de uma pessoa que foi atingida no rosto pelo motor de um carro. No vídeo, ela pergunta se o paciente está consciente, respirando, respondendo à estímulo, sangrando, entre outros sinais.

Pela conversa, é possível identificar que o solicitante está em desespero, já que a médica pede que ele tenha calma. Em seguida, ela ressalta que as informações são necessárias, o que leva a entender que o homem, apavorado, questionou o atendimento.

Com isso, ela afirma que uma viatura já estava a caminho do acidente enquanto coletava as informações.

A série de questionamentos também foi criticada por internautas, que ressaltaram a importância da rapidez em casos de urgência e como poucos momentos podem ser a diferença entre um caso fatal e um atendimento eficaz.

“Só quem já ligou pro SAMU sabe como é perturbador essas perguntas, invés de mandar logo uma ambulância”, comentou um.

Diante disso, Nágylla destacou nas redes sociais que o protocolo foi instaurado para que o paciente recebesse o melhor atendimento, para além de registrar as informações.

“Temos todo o cuidado de captar os sintomas e ruídos possíveis que apresenta na hora da emergência (traumática ou clínica), orientar o solicitante sobre os primeiros socorros e, ao mesmo tempo, decidir sobre o mais adequado meio de resgate (motolância, viaturas – USB e USA, helicóptero) e acioná-lo”, explicou na legenda.