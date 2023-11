Saiba detalhes sobre a invasão da fazenda do cantor Leonardo por grupo criminoso

Um avião carregando quase meia tonelada de drogas invadiu a fazenda Talismã do cantor sertanejo Leonardo, em Jussara, interior de Goiás, nesta sexta-feira (10). No solo, aguardavam os outros integrantes da quadrilha, armados e abordo de duas caminhonetes. Houve confronto com a Polícia Militar (PM) e dois óbitos foram registrados.

Esse é apenas o resumo do roteiro que parece de cinema. A ação começou quando a aeronave, carregando 420 kg de pasta base de cocaína, pousou – sem autorização – no local, com o piloto justificando a manobra aos funcionários sob o pretexto de um pouso de emergência.

No momento, o cantor não estava na propriedade, já que se encontrava em São Paulo, com a família.

Cronometrado com o pouso, dois carros ocupados por outros integrantes da quadrilha se aproximaram do local. A estimativa é que cerca de 11 indivíduos tenham participado de toda a ação.

A partir daí, os criminosos começaram a abastecer o avião com o combustível, que estava sendo transportado no Fiat Uno e, ao mesmo tempo, transferir a droga para uma Hilux.

Assim que tomou conhecimento do pouso da aeronave, Alessandro Costa, irmão de Leonardo, acionou as autoridades e pediu para que os funcionários trancassem a entrada da fazenda, para dar tempo dos policiais chegarem ao local e interceptarem os suspeitos.

O grupo porém, arrombou as fechaduras e saiu do local, com o avião também partindo em voo.

Contudo, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a PM conseguiram localizar o paradeiro da Hilux na rodovia e, ao tentarem abordar o veículo, foram recebidos a tiro.

Durante o confronto, dois suspeitos – um homem e uma mulher – foram alvejados. O casal chegou a receber atendimento no Hospital Municipal de Jussara, mas não resistiu aos ferimentos.

O Fiat Uno e a aeronave, entretanto, não foram localizados.

A droga foi apreendida pelas autoridades e encaminhada para a sede da Polícia Federal (PF), em Goiânia.