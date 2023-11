São impressionantes os detalhes da fazenda milionária de Leonardo em Goiás que foi invadida por criminosos

Nesta sexta-feira (10), a Fazenda Talismã, pertencente ao cantor Leonardo, foi invadida por criminosos que tentavam aterrissar um avião carregando quase meia tonelada de cocaína.

No entanto, o que nem todos sabem a respeito do local são os impressionantes detalhes da propriedade, que já atiçava a curiosidade de muitos, antes mesmo do incidente.

Nora do cantor sertanejo, a influenciadora Virgínia Fonseca chegou a gravar um vídeo mostrando as principais características da fazenda, que se assemelha a um resort.

Localizada em Jussara, município no Oeste Goiano, a Talismã possui mais de 1.000 hectares, com área para churrasqueira, quadra de vôlei, piscina, salão de jogos e até uma pequena capela.

A propriedade também apresenta um lago privativo, onde os moradores e convidados podem andar de jet-ski e praticar pescaria.

A fazenda ainda possui pequenas edificações, construídas como quartos para receber visitantes. Além disso, o espaço possui uma área reservada para a criação de gado.

No vídeo de Virgínia não é mostrado, mas a Talismã possui uma pista de pouso para pequenas aeronaves, sendo que este seria o motivo pelo qual ela teria sido visada pelos criminosos.

A fazenda é avaliada em cerca de R$ 60 milhões.