Viaduto do Recanto do Sol terá terceira faixa, acordam Prefeitura de Anápolis e Ecovias

Após “baterem cabeça” por alguns dias, técnicos da Prefeitura de Anápolis chegaram a um acordo com a Ecovias do Araguaia, estabelecendo que o Viaduto do Recanto do Sol terá sim uma terceira faixa.

Em nota enviada à imprensa, a concessionária – que administra trecho da BR-153 onde as obras serão feitas – explicou que houve uma reunião, na quinta-feira (09), onde foram combinadas algumas correções a serem executadas na iniciativa do Poder Público.

“A concessionária segue na espera do projeto ajustado, a ser encaminhado por parte da prefeitura para que, após análise, este seja, portanto, submetido à aprovação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)”, disse a empresa no comunicado.

No entanto, justamente a adição dessa terceira faixa tinha sido motivo de desentendimentos entre as duas partes.

Isso porque, segundo a Prefeitura, essa nova construção iria atrasar o início dos trabalhos por pelo menos mais 120 dias (cerca de quatro meses), já que há todo um trâmite burocrático a ser percorrido.

Contudo, já havia até mesmo uma ordem de serviço – que liberava o começo das obras – emitida para o mês de dezembro. Assim, o início da construção do viaduto do Recanto do Sol seria empurrado até abril, no mínimo.

Por outro lado, a Ecovias alegou que essa intervenção já estava prevista para os próximos anos e o projeto da Prefeitura, se posto em prática como estava sendo planejado, iria inviabilizar essa alteração no futuro.