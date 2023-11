“Estarei perto de quem tiver o melhor projeto que contemple a cidade”, diz Dominguinhos sobre 2024

Presidente da Câmara de Anápolis, Domingos Paula (PV) ainda não quer pensar na eleição de 2024. Atualmente filiado ao PV, a tendência é que apoie a chapa encabeçada pelo ex-prefeito e deputado estadual Antônio Gomide (PT), mas se esquiva quando provocado a se posicionar de maneira mais firme.

“Estarei perto de quem tiver o projeto que melhor contemple a cidade”, deixa claro o vereador.

A frente do Poder Legislativo anapolino, Dominguinhos destaca que trabalha em duas frentes: aproximar a Câmara da população e valorizar os servidores efetivos e comissionados. Ele aposta que sinergia entre vereadores e servidores pode aumentar os resultados obtidos na Casa.

Criticado nos bastidores pela postura que adota durante as sessões com colegas, o vereador se defende e diz que por vezes é necessário “pulso firme” durante a condução dos trabalhos, mas se mostra aberto ao diálogo. “Sou amigo de todos e prestativo com todos os gabinetes”, aponta.

6 perguntas para Dominguinhos

1. Como definiria sua gestão à frente do Poder Legislativo anapolino?

Temos buscado direcionar nossas ações para a aproximação do Poder Legislativo junto à população de Anápolis. Acredito que a rua precisa passar pela Câmara, pelos gabinetes, isso significa entender os anseios dos bairros, a necessidade e o pensamento das pessoas. A partir daí precisamos trabalhar para atender esses pedidos, para contribuir na superação dos desafios. Só um corpo legislativo em sintonia com a comunidade pode dar as respostas esperadas. Para isto realizamos uma série de ações, destaco principalmente o Câmara nos Bairros e o Legislativo na Escola, duas iniciativas que geram esta oportunidade de ir até onde as pessoas estão e ouvi-las.

Outra prioridade da Mesa Diretora é a valorização dos servidores da Câmara. Tivemos diversas conquistas juntos neste sentido, uma delas foi a criação de um auxílio alimentação de 300 reais a efetivos e comissionados. Apostamos que a união entre vereadores e servidores pode proporcionar resultados decisivos na atuação do Legislativo para a população.

2. Em que pé está o projeto de sede própria da Câmara Municipal de Anápolis?

Este é um sonho de todo cidadão: ter a sua casa própria e sair do aluguel. Com o Poder Legislativo não poderia ser diferente. Fizemos todos os estudos de viabilidade financeira e encaminhamos esta proposta para o Executivo, que é parceiro da Câmara Municipal e que é, por lei, o ente capaz de realizar obras de infraestrutura. Conseguimos junto à Prefeitura inserir a obra na programação do Anápolis Investe para garantir a sua viabilidade técnica com o desenvolvimento de todos os projetos estruturantes. Encontra-se em fase de licitação. Acredito que uma sede própria vai dar ainda mais força ao Legislativo e criar uma referência para a população na busca de solução para as suas demandas.

3. Em evento recente no Teatro Municipal, você deixou claro ao prefeito Roberto Naves que a Câmara de Anápolis é um poder que precisa ser independente. Por que essa fala causou surpresa na plateia e até mesmo nos seus colegas que estavam no palco?

Não acredito que esta afirmação tenha causado qualquer surpresa, uma vez que este é um princípio constitucional. Também afirmo que não é necessário relembrar o prefeito Roberto Naves sobre a atuação independente dos poderes uma vez que ele é um democrata que compreende e respeita a atuação dos poderes. Buscamos no Legislativo a nossa identidade. Ser independente não nos impede de sermos parceiros em um objetivo comum: trabalhar para aumentar a qualidade de vida da população da cidade. Nesta direção, atuamos em sintonia em pautas que tem essa finalidade. Isto, por outro lado, não nos impede de promover o debate das pautas do Executivo na Câmara, de fazer alterações, pontuações, melhorias que julgamos pertinentes. É importante que os três poderes caminhem juntos, assim como a imprensa, a sociedade organizada, todos em uma pauta comum: trabalhar por Anápolis. Ainda assim todos têm as suas prerrogativas e funções e uma agenda independente.

4. Você já deixou claro que não pretende sair do PV, que é federado com o PT. Isso indica que estará na chapa do ex-prefeito Antônio Gomide, líder nas pesquisas públicas e internas sobre a disputa para Prefeitura de Anápolis em 2024. Quando vai romper com Roberto?

Apesar de existir uma antecipação do debate político do ano que vem, ainda é muito cedo para buscar definições sobre os caminhos a serem escolhidos. Apesar de falarmos de nomes, a cidade sequer conhece os possíveis candidatos. Nem mesmo o deputado Antônio Gomide, citado por você, bateu o martelo. Estou à vontade no PV, onde desenvolvo um trabalho que contribuiu para que o partido se tornasse o maior de Anápolis e tenho trabalhado em meu mandato. Sempre que sou questionado sobre política, costumo dizer que trabalho por Anápolis e estarei perto de quem tiver o projeto que melhor contemple a cidade. Não entro em discussões sobre Direita e Esquerda ou Centro.

O cidadão que quer atendimento rápido para seu filho na Saúde, ou aquele que quer a pavimentação da sua rua, não quer saber se é uma ação feita pela Direita, pela Esquerda, ele quer o avanço, o aumento da qualidade de vida, o benefício chegando. E acredito que atuar como facilitador destas ações positivas é o melhor caminho.

Disputa se faz com discurso, resultado se faz com trabalho, com mão na massa. Então até agora temos conversado sobre a cidade, sobre o trabalho na Câmara. O Prefeito Roberto é um líder político nato, é um grande gestor e eu apoio e acredito na sua gestão e no seu legado. Ele não pode mais ser candidato, então temos ainda muito tempo para construir este debate em qualquer direção.

5. Nos bastidores, seus colegas reclamam do tom e da postura belicosa que você costuma ter na condução das sessões e elogiam o trato cortês e prestativo fora das câmeras e microfones. Por que você é assim?

Respeito a opinião de todos sobre qualquer tema e, claro, sobre a minha pessoa. Ouço a todos com atenção em busca de me tornar um vereador melhor, um presidente melhor, um cidadão melhor. Na condução das sessões, muitas vezes, é preciso ter pulso firme, uma vez que muitas discussões se tornam acaloradas. O debate por natureza é contundente, duro, mas deve sempre ser respeitoso e dentro dos limites democráticos. Fora da sessão é natural que tenhamos uma postura mais próxima com alguns vereadores, mas sou amigo de todos e prestativo com todos os gabinetes.

6. Sua gestão na Câmara tem melhorado as condições de trabalho dos vereadores, com diárias e carros à disposição. Te chateia o fato deles não defenderem essas conquistas publicamente?

As conquistas são para a população, para a geração de oportunidades aos vereadores de buscar benefícios, parcerias, emendas e projetos que melhorem a nossa cidade. Onde muitos veem benesses, nós entendemos ser ferramentas de trabalho para melhorar o serviço prestado pelo vereador. O diálogo para buscar recursos é feito fora da Câmara e muitas vezes fora da cidade, em Goiânia, no Governo do Estado, ou em Brasília com os nossos deputados e deputadas federais. O conjunto de benefícios visa facilitar a agenda dos vereadores e de seus gabinetes na obtenção do sucesso em suas empreitadas. E temos obtido resultados positivos com muitos parlamentares trazendo compromissos de emendas graças às visitas, às reuniões. A melhor forma de defender as ações da Mesa Diretora para facilitar o trabalho é trazer resultados que cheguem até o povo, que melhor o seu dia-a-dia.