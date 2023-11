Fabricante chinesa de motores e maquinários agrícolas poderá investir em cidade do interior de Goiás

A multinacional chinesa Weichai Power, empresa fabricante de motores, máquinas agrícolas, de construção e de embarcações, poderá investir em uma nova fábrica na cidade de Itumbiara.

Isso porque o Governo de Goiás avançou, na sexta-feira (10), nas tratativas de um acordo para o início das operações da indústria no município. A expectativa, segundo os executivos da indústria, visa ampliar o mercado com a possível vinda ao estado.

O comércio faz parte do grupo Shandong Heavy Industry, um dos maiores do país asiático, e é considerado a 18ª maior companhia de origem do país asiático.

A Weichai Power é voltada para área de produção de maquinário, motores para veículos comerciais, equipamentos agrícolas e logística e é proprietária da marca de iate Italianas Ferreti e da Lovol.

Atualmente, a indústria possui uma sede instalada na província de Shandong, localizada no Leste da China, e conta com 100 mil funcionários atuantes e possui um faturamento anual de cerca de US$ 52 bilhões.

“Goiás tem ampla perspectiva de operação com nossas indústrias, e a visita liderada pelo governador abre um novo Brasil para que possamos fortalecer nossos resultados econômicos. Desejo uma cooperação muito frutífera”, destacou o diretor-geral do Shandong Heavy Industry Group,Ma Changhai.