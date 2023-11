Mulher perde a mão direita após prender o membro em máquina moedora

Uma mulher, de 47 anos, perdeu a mão direita após ficar com o membro preso em uma máquina moedora. O caso ocorreu durante a tarde deste sábado (11), em Caldas Novas.

O Corpo de Bombeiros foi rapidamente acionado para atender a ocorrência e ao chegar ao local indicado, identificou que a vítima estava consciente, mas presa na ferragem do equipamento.

A equipe chegou a realizar uma tentativa de retirar o membro do moedor, todavia, por conta da dor extrema, percebeu-se a necessidade de sedação da paciente.

Diante da constatação, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamado e a vítima foi então encaminhada ao hospital.

Já na unidade hospitalar, a mulher recebeu a medicação necessária e com a ajuda de uma chave, o moedor foi movido no sentido contrário, concluindo assim a extração do equipamento.

Apesar dos esforços, foi necessária a extração do membro.