Conquistar aquela pessoa que você tem interesse é um caminho que nem sempre é fácil e pode exigir certas estratégias por parte da pessoa que está ‘atacando’. No entanto, algumas mensagens de WhatsApp podem ajudar nesse processo.

Dependendo do conteúdo, você poderá surpreender aquela outra pessoa e fazê-la ficar ainda mais interessada em você.

6 mensagens de WhatsApp para surpreender aquela pessoa que você tem interesse

1.”Tenho pensado muito em você ultimamente “

Uma forma de surpreender aquela pessoa que você tem interesse é essa. Basta mostrar que você, caro leitor, também pensa nela com uma certa frequência ultimamente.

Assim, ela perceberá que você realmente está na dela, o que poderá despertar o mesmo.

2.”Eu amo o seu sorriso. Queria muito revê-lo”

Outra mensagem para pegar de surpresa o outro é essa. Isso porque elogios também podem ser mais uma maneira de conquistar o coração do outro ao ponto de fazê-lo querer te encontrar na mesma hora.

Por isso, se está com aquela pessoa em mente e não consegue tirá-la de vez da sua cabeça, saiba que essa é uma ótima opção.

3. “Bem que podíamos trocar nossas conversas online por um encontro”

Uma dica é sugerir, mesmo que de forma indireta, um encontro. Dessa maneira, você conseguirá evoluir ainda mais a relação e, quem sabe, aprofunda-la.

4. “A maneira como você ri sempre me faz querer estar perto de você”

Essa é mais uma das mensagens para se enviar na plataforma. Lembre-se que o outro deve ser conquistado aos poucos, para que um interesse amoroso surja.

5. “Sonho com o momento em que estarei ao seu lado”

Convenhamos quem é que não gosta de ler uma mensagem romântica, não é verdade? Esse conteúdo não só é capaz de despertar no outro a vontade de querer te beijar, como também pode arrancar um sorriso dele.

Então, fica a dica!

6. “Tenho algo a dizer, mas vou te contar só quando nos encontrarmos”

Por fim, as mensagens misteriosas também são mais uma forma de fazer com que o outro fique tentado em te ver e fique surpreso com a sua ação.

Afinal, convenhamos, quem não gosta de uma fofoca, não é verdade?

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!