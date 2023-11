Confeiteira de Anápolis fica incrédula após entregador fazer o inacreditável

A confeiteira anapolina Dayana Carvalho, proprietária da I Love Bolo BR, usou o Instagram para fazer um relato inusitado envolvendo um entregador por aplicativo.

Na última semana, ela tinha feito um bolo para um cliente e chamou o condutor para levar a encomenda até o local de entrega, que ficava a menos de 10 minutos da confeitaria.

Tudo ocorria normalmente até o ponto em que o entregador saiu da rota e não levou o pedido até o ponto de destino.

Dayana afirma que começou a mandar mensagens e ligar para o homem, mas ele não respondia. No entanto, essa nem é a parte mais estranha.

No total, o condutor levou mais de 01h30 para cancelar a viagem, sendo que, segundo a confeiteira, ele ficou dando voltas pela zona rural do município – conforme ela pôde acompanhar pelo GPS do aplicativo.

Mas logo antes de encerrar o trajeto, o entregador enviou uma mensagem, afirmando que tinha deixado o bolo em um supermercado do distrito de Joanápolis.

Inconformada, Dayana foi até o local onde o homem disse ter deixado o pedido e, de fato, a encomenda estava lá. No entanto, ela estava com a decoração completamente arruinada.

“Ele abriu a embalagem do bolo e arrancou tudo. Arrancou laço, arrancou flor, arrancou a abelhinha. Eu não entendo. Estou tentando raciocinar o porquê que ele fez isso, o quê que ele ganha fazendo isso? Não chego a conclusão nenhuma”, desabafou.

Apesar do transtorno, a confeiteira destacou que conseguiu fazer uma nova encomenda e entregou no mesmo dia para o cliente.

“Nós, prestadores de serviço, temos que ter responsabilidade. Mas uma vez ou outra aparece um espírito de [emoji de porco] para tirar a paz”, encerrou o desabafo na publicação.