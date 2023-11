Você tem dificuldade em flertar e fazer o seu alvo, aquela pessoa querer você?

Pois bem, na arte da conquista, cada um usa os artifícios que mais convém, mas nem sempre tudo funciona e para quem não manda muito bem nesses assuntos, vale recorrer a técnicas mais simples.

Mas quais seriam elas? O que fazer na hora de fisgar o crush, sem soar desesperador ou se expor demais?

6 maneiras de fazer uma pessoa querer você sem precisar dizer nada:

1. Faça contato visual

Começando nossa lista, sem sombra de dúvidas o contato visual é o tiro certeiro para dizer a alguém suas segundas intenções.

Uma forte encarada, mesclada com alguns desvios do olhar, pode chamar muito a atenção do outro e chamá-lo para algo a mais.

2. Coloque a pessoas seus melhores amigos no Instagram

Colocar sua paquera nos melhores amigos é um baita passo importante para aproximar vocês dois.

Essa atitude representa que você está querendo ter uma relação mais íntima e estreitar os laços. Aqui está a oportunidade perfeita para fazer o outro te conhecer melhor e levantar um interesse.

3. Faça espelhamento

Imitar sutilmente o seu alvo pode ser mais uma técnica para conquistá-lo. Essa tática mexe com o subconsciente dele e causa uma afinidade e conexão entre vocês.

Então, imite-o! Se ele mexer no cabelo, mexa! Se ele tocar as mãos! Toque também!

4. Esteja por dentro dos seus gostos

Procure saber as músicas que seu alvo goste, comidas favoritas, filmes e livros. Assim, você terá um arsenal de conteúdo para colocar em sua rotina, demonstrando essa sintonia entre você.

Por exemplo, poste nos stories ouvindo uma música em comum de vocês dois.

5. Mande lanchinhos e presentinhos

Mandar uns lanchinhos ou presentinhos no geral para o seu crush pode também te ajudar, afinal, quem não gosta de ser presenteado, não é mesmo?

Por isso, invista sanduíches, cookies, sorvetes e assim por diante.

6. Toque físico

Por fim, o toque físico é o artifício final para demonstrar suas intenções para outra pessoa, claro que só devemos usá-lo em casos de já haver uma certa intimidade e se você estiver pronto.

Sendo possível, faça carinho no outro, toque suas mãos, cabelos e demonstre suas intenções.

