CPI da Equatorial não será instalada na Alego e este é o motivo

Apesar dos anseios de alguns deputados estaduais para a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a Equatorial, concessionária de energia de Goiás, a possibilidade não é sequer cogitada verdadeiramente na Assembléia Legislativa de Goiás (Alego).

Parlamentares ouvidos pela Rápidas disseram que no ato da assinatura de contrato entre Equatorial e a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) foi estipulado o prazo de 02 anos para que a concessionária realizasse as melhorias que se propôs.

Assim sendo, a instalação de uma CPI para investigar a má prestação do serviço por parte da Equatorial, só seria possível a partir de 2025, haja visto que a empresa começou a operar neste ano em Goiás.

Alguns dos deputados ouvidos pela Rápidas disseram que a estratégia de defender uma CPI da Equatorial não passa de um jogo de cena para “jogar para a galera”.

Durante a realização do evento que discutiu o fornecimento de energia em Anápolis nesta segunda-feira (13), a companhia informou que investiu mais de R$ 1 bilhão em Goiás nos primeiros 10 meses de contrato.

Equatorial informa data para entrega da subestação DAIA – Pirineus

À Rápidas, a Equatorial informou que está prevista para o dia 30 de dezembro a entrega da subestação DAIA – Pirineus.

A linha terá 10 km de extensão e vai beneficiar cerca de 193 mil anapolinos.

Ausência de Márcio Cândido gera comentários

Gerou burburinhos entre os presentes no evento realizado no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), a ausência do prefeito em exercício de Anápolis, Márcio Cândido (PSD).

Além de ser ausência, Márcio não enviou nenhum representante para o encontro que discutiu a capacidade energética do distrito e da cidade.

Quem criticou publicamente a ausência foi o deputado federal Márcio Corrêa (MDB), mas não demorou muito para os comentários se espalharem pelo auditório da sede da Codego.

Enquanto isso, reunião de três pré-candidatos aquece eleição

Enquanto a ausência gerou comentários, as presenças também foram um prato cheio para as especulações sobre o futuro de Anápolis em 2024.

Além de Márcio Corrêa, estiveram presentes no evento os deputados estaduais Antônio Gomide (PT), que lidera as pesquisas de intenção de voto na cidade e Amilton Filho (MDB), que disputa internamente com o deputado federal o posto de candidato do MDB no ano que vem.

Sintego realiza audiência que pode colocar fim à greve dos administrativos da Educação em Goiânia

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás (Sintego) marcou para esta terça-feira (14) a audiência com os servidores administrativos da Educação para apresentar as novas propostas da Prefeitura de Goiânia para a categoria.

Os trabalhadores estão em greve há mais de um mês. A categoria pede o reajuste de 6% no pagamento da data-base de 2023, um novo plano de carreira e o aumento do auxílio locomoção, de R$ 300 para R$ 600.

Nota 10

Para os empresários de Goiânia que se reuniram com a Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) para sugerir alterações no trânsito de Goiânia.

O tráfego é um dos principais gargalos da capital e algumas mudanças pontuadas são a sincronização dos semáforos, intervenção em vias específicas e ampliação do horário do transporte coletivo.

Nota Zero

Para Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Anápolis. A pasta iniciou, neste mês de novembro, a reforma da Escola Municipal Rodolf Mikel Ghannan, no Bairro Paraíso.

No entanto, para que as obras sejam realizadas, os alunos terão que terminar o ano letivo na modalidade EaD. A reforma tem deixado muitos pais apreensivos, pois não tem com quem deixar os filhos.