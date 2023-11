Homem causa confusão após a esposa descobrir onde ele teve coragem de levar a amante

Tem dado o que falar na internet o vídeo de uma mulher descobrindo a traição do esposo, mas o que mais impressionou os internautas foi o local totalmente inusitado em que ele decidiu levar a amante.

No vídeo, publicado no Twitter/X da Choquei, é possível ver a vítima das enganações entrando em uma igreja católica, durante uma celebração, acompanhada de um outro homem – que entrou para ajudá-la.

Assim que a dupla entra na capela, a câmera flagra o traidor e a amante abraçados em um banco de madeira, assistindo à cerimônia. No mesmo instante, a esposa os aborda e começa a gritar.

Rapidamente, o marido se levanta e a acompanha até a porta para conversar, enquanto a amante permanece parada ali no banco. A esposa ainda dá um tapa no rosto dela e sai com o companheiro traidor.

Na porta da igreja, os dois começam a discutir, enquanto todos os presentes permanecem estáticos, prestando atenção na missa. Nas imagens, também é possível perceber alguns idosos impressionados com a briga.

Para os internautas, vários pontos da história chamaram muita atenção. “Primeiro, ninguém sequer se mexeu, a banda continuou tocando como se nada tivesse acontecendo. Segundo, o date com a amante foi na missa? Meu Deus, são tantas perguntas que tenho a fazer”, disse uma mulher.

“Fiel somente a Deus”, brincou outro usuário.

Confira a cena!