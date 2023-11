Internauta viraliza ao mostrar as versões goianas de Israel e Palestina: “Iporá é a Faixa de Gaza”

Uma publicação curiosa sobre municípios goianos tem feito sucesso no X – antigo Twitter – pela incrível semelhança de nomes e divisão territorial com Israel e Palestina, protagonistas do conflito que se tornou o epicentro da geopolítica atual.

Duas cidades, separadas uma da outra por apenas 90 km, na região Sudoeste de Goiás, possuem os seguintes nomes: Palestina de Goiás e Israelândia.

E é claro que, apenas isso, já seria suficiente para fazer a alegria dos internautas que se divertiram com comentários e brincadeiras, ao ponto do tweet apresentando os municípios já reunir mais de 450 mil visualizações.

“Goias nunca será o centro da geopolítica do Brasil ou do mundo. Goiás:”, brincou o autor da publicação, anexando logo em seguida um print do mapa que mostra o nome e distância entre ambos os municípios.

“Serra das divisões… que poético”, apontou outro usuário, notando que o entorno do trajeto é margeado pela Serra das Divisões, uma longa colina com cerca de 800 metros de altitude – que deixa toda a comparação ainda mais poética.

“Palestinos e israelenses? Só conheço palestinenses e israelandenses”, comentou um internauta, fazendo um paralelo entre as naturalidades de cada local.

Em meio às cidades, ainda há a cidade de Iporá, apontada por outro como a “Faixa de Gaza” da região, por estar situada entre as duas icônicas localidades.

“Fun fact: tem uns sítios arqueológicos fodas em Palestina de Goiás”, ressaltou ainda outro internauta, em referência ao Complexo Arqueológico do município, local onde são encontradas pinturas rupestres e outros indícios de civilizações ancestrais.