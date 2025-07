Usuário do transporte coletivo de Goiânia elogia reforma de tradicional terminal de ônibus: “parece Nova York”

Influnciador ficou encantado com as novidades da unidade, que passou por renovação com o BRT

Thiago Alonso - 03 de julho de 2025

Influenciador ficou encantado com novo terminal. (Foto: Reprodução/TikTok)

Com a inauguração do BRT Norte-Sul, todo o sistema de transporte coletivo de Goiânia foi renovado. No entanto, a mudança não se limitou ao trânsito e aos novos ônibus, mas também chegou às estações e aos terminais de embarque.

Uma das unidades a ganhar uma reforma foi o Terminal Novo Mundo, como mostrou o perfil Sobre Goiânia (@sobregyn) em uma publicação.

O vídeo mostra a renovação já chega a 103 mil visualizações no Instagram, além de acumular outros 57,4 mil acessos no TikTok.

No registro, o influenciador se impressiona com o que ele chama de “terminal futurístico”: “eu tô de cara! Parece aquelas estações de São Paulo”, brincou.

Filmando todo o retorno, o jovem brinca ao fazer um tour pelo local, que inclui os mínimos detalhes, desde a entrada, nas novas catracas.

“Gente que estação é essa? Parece aquelas estações de Nova York, do Japão, aqueles metrôs da China”, continuou, maravilhado.

As constatações não param, sendo que ele comenta sobre as plataformas de embarque, organização, sobre os ônibus, e até os “carregadores futurísticos”.

Nada passa despercebido pelo influenciador, que está tão encantado com a reforma que cita todas as qualidades do local que está “totalmente futurístico”.

“Gente, a segurança impecável, olha, cheio de câmeras. Gente, eu estou chocado. E essa rampa e essa escada futurísticas. Nossa, olha isso aqui! Gente, está excepcional!”, completou.

Outras coisas que também impressionaram foram as novidades do terminal, que conta com embarques até mesmo para cidades vizinhas, como Goianira.

Não o suficiente, a unidade ainda conta com um Centro Comercial Popular, onde funciona uma casa lotérica e venda de passes de viagens.

Na publicação, seguidores comentaram sobre as mudanças no Terminal Novo Mundo.

“Me senti em outro país nesse vídeo. Diferença total! Impactada!”, disse uma internauta.

“Ficou ótimo! Ansiosa pra ver todos os terminais assim”, comentou outra.

Enquanto alguns elogiaram, outras pessoas criticaram o deslumbre do influenciador.

“Povo de Goiânia e tão da roça que uma estação e novidade”, comentou um seguidor.

“Ele botou ‘futurística’ em cada frase, sendo que não tem nada demais”, brincou mais um.

