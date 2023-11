“Poderia estar morto”, diz mãe de criança enganada pela madrasta para comer lagartixa

“Nunca imaginei que isso poderia acontecer”, afirmou Raquel Vieira de Souza, que precisou levar o filho, de 11 anos, para a emergência após descobrir que a madrasta da criança preparou uma lagartixa e o convenceu a comer. O garoto, que chegou a ficar internado, agora, está sob constante observação – já que há possibilidade da infecção ressurgir e atingir órgãos vitais.

O caso aconteceu no primeiro final de semana de novembro, no Jardim das Américas, em Formosa. Raquel relatou ao Portal 6 que a desconfiança começou quando a criança questionou à avó materna se ela já havia comido lagartixa, indicando uma curiosidade incomum sobre o tema. Foi quando começaram a questioná-lo sobre o motivo do pergunta e receberam, indignadas, o relato do menor.

Segundo o garoto, a madrasta começou uma narrativa de que era natural se alimentar de lagartixa. Tudo isso com a conivência e incentivo da mãe da madrasta (atual sogra do pai do menino) – que estava ao lado.

Em seguida, conforme o menino, ela tirou o coro do réptil, o temperou, fritou e serviu o prato da vítima. Seduzido pelos relatos, ele comeu a lagartixa temperada.

Até então, o menino apresentou estar bem, mas, na segunda-feira (06), a situação começou a se agravar. Durante toda a noite, a criança vomitou ininterruptamente e se queixou de fortes dores de cabeça, sendo levado pela mãe à emergência na manhã de terça-feira (07).

Neste momento, o quadro dele era de intoxicação comum, portanto, ele recebeu alta logo em seguida. Porém, a saúde da criança só piorou com o passar dos dias. “Na sexta-feira (10), ele já estava molinho. […] No domingo (12), ele estava com meu irmão, que me ligou desesperado porque meu filho tinha desmaiado. A boca inchou, o pé ficou roxo, a mão gelada”, contou a mãe.

Novamente, o menino foi internado em um hospital local, já vomitando um líquido escuro. “Me falaram que o caso dele era sério, de uma intoxicação grave. A lagartixa tem bactérias que causam falência múltipla de órgãos. Se tivesse atingido o coração dele, meu filho estaria morto”.

Após uma série de medicamentos, a criança recebeu alta nesta segunda-feira (13) e deverá ficar em observação constante até a melhora completa.

Raquel afirmou que não se trata da primeira vez que o filho sofre negligência do pai e maus tratos por parte da madrasta, que já o induziu a ingerir bebidas alcóolicas quando tinha apenas 08 anos. Diante disso, a mãe, que já havia entrado na Justiça para que o pai tivesse apenas direito à visitação aos finais de semana, agora planeja garantir a guarda completa.

“Fico triste pelo meu filho, ele é apaixonado pelo pai dele”, finalizou. Vale ressaltar que o pai não estava na residência no momento em que o garoto foi convencido a comer a lagartixa – entretanto, escondeu a situação da ex-companheira.