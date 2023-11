Saiba o que abre e fecha em Anápolis no feriado de Proclamação da República

Já nesta quarta-feira (15) será celebrado o feriado de Proclamação da República em todo o território nacional, oferecendo um breve descanso para a população, que poderá tirar um tempo para aproveitar momentos de lazer com a família e amigos enquanto tenta escapar do calorão.

Porém, é importante que os anapolinos se atentem ao funcionamento da cidade, já que diversos serviços e estabelecimentos terão o horário afetado.

A começar pelos shoppings, tanto o Brasil Park Shopping quanto o Anashopping funcionarão com escalas especiais. As lojas e quiosques abrirão às 14h e seguirão até às 20h.

Já as praças de alimentação, de ambas as unidades, iniciarão os serviços às 11h e prosseguirão até às 22h. Ainda, no primeiro, o Carrefour irá funcionar das 08h até às 22h e o cinema das 13h até às 22h.

Com relação à saúde, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) informou que neste feriado apenas o pronto-socorro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Pediátrica e da UPA Alair Mafra, na Vila Esperança, estarão em funcionamento.

Quanto ao comércio, o Sindicato do Comércio Varejista de Anápolis (Sincovan) explicou que o varejo está autorizado a funcionar, desde que a carga horária não ultrapasse as seis horas diárias.

Ainda, o trabalhador deve receber em formato de hora extra ou ter direito a um dia de folga em outra data. O funcionário também deve receber um vale-alimentação no valor de R$ 30 referente ao feriado.

Com relação aos serviços bancários, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que não haverá atendimento presencial ao público nesta quarta-feira (15), porém, os serviços online estarão disponíveis.

Já para os usuários do transporte público, a Urban estará operando no feriado com a tabela de horários tradicional de domingo, cujo itinerário pode ser conferido no site ou nas redes sociais da empresa.