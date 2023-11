Temperaturas em cidades de Goiás sobem até 12º C em apenas 2 anos; veja as mais afetadas

O calor sentido por goianos nos últimos dias não se trata apenas de uma impressão. Isso porque, ao analisar o mesmo período dos últimos dois anos, algumas cidades tiveram temperaturas máximas que subiram mais de 10ºC.

Não à toa, um alerta foi emitido para Goiás sobre o risco potencial a saúde da população por conta da onda de calor que atinge o estado no início desta semana.

De acordo com dados do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), nesta terça-feira (14), quase todas as regiões goianas poderão ter máximas na casa dos 40ºC, como é o caso do Oeste, Norte, Leste e Sul. Já as regiões Sudoeste e Central devem enfrentar até 38ºC.

Nesta primavera, que teve início no dia 23 de setembro, temperaturas elevadas têm se tornado comuns em diferentes cidades goianas, o que levanta a reclamação de que Goiás, de fato, está mais quente.

Diante disso, o Portal 6 solicitou ao órgão as previsões para o dia 14 de novembro tanto em 2022 quanto 2021 para identificar se houve um aquecimento generalizado, o que se comprovou.

Segundo o Cimehgo, o município de Posse, no leste do estado, está previsto para atingir até 38ºC nesta terça-feira (14), um aumento de 12,5ºC em comparação com os 25,5ºC de 2021.

Em Itumbiara, no sul goiano, a máxima atual é de 40ºC, o que significa um aquecimento de 10,7ºC desde a previsão de 2021, que era 29,3°C. Também no Sul, Catalão, por sua vez, registrou um aumento de 10,4ºC, devido à temperatura máxima que saltou de 25,6°C para 36ºC nos últimos dois anos.

Assim, a cidade de Anápolis, na região Central, está prevista para atingir até 33ºC nesta terça-feira (14), sendo que registrava até 24,6ºC em 2021 – 8,4ºC a mais. Já Goiânia apresenta máxima de 36ºC nesta terça-feira (14), 6ºC a mais que em 2021, quando a expectativa era de até 30ºC.

O que poderia explicar, em parte, o aquecimento sentido no estado é o El Niño, fenômeno que favorece o bloqueio de massas de ar frias e impede a formação de nuvens. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a situação de onda de calor extremo deve continuar até esta sexta-feira (17).