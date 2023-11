Governo de Goiás faz aviso importante para estudantes que vão se matricular na rede de ensino

O Governo de Goiás faz um aviso para que os estudantes que vão se matricular na rede estadual de ensino, reforçando a necessidade de apresentar certificado de vacinação.

O documento, que é obrigatório para menores de 18 anos, deverá ser entregue pelos pais ou responsáveis no momento de efetivação do registro do aluno.

A medida vale tanto para escolas públicas ou particulares. O modelo de referência está disponível nos sites das Secretarias de Estado da Saúde (SES) e da Educação (SEDUC).

A iniciativa tem como objetivo garantir a aplicação das vacinas recomendadas pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Assim, doenças como paralisia infantil, caxumba, difteria e tétano podem ser controladas.

“O pai ou o responsável deve imprimir esse certificado e levar até uma unidade de saúde, junto com a criança ou adolescente, para verificar a situação vacinal dessa criança. Caso ela esteja com o cartão completo, vai ser assinalado nesse certificado, carimbado e assinado pelo profissional de saúde. O pai deverá levar junto com a documentação para a matrícula da sua criança”, explicou a superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde (SES), Flúvia Amorim.

Caso os pais e/ou responsáveis não façam a comprovação no momento de registro do estudante, eles terão 30 dias para regularizar a documentação.

Vale destacar que o período de matrículas na rede estadual já começou e irá até o dia 03 de dezembro. As solicitações podem ser feitas por meio do site Matrícula – SEDUC.

O resultado estará disponível a partir de 11 de dezembro, data inicial para que seja feita a efetivação na unidade escolar.