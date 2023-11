Motorista envolvido em acidente na Avenida Brasil apresentava sinais de embriaguez

O motorista que causou o acidente que mudou a rotina de fluxo da Avenida Brasil Norte na manhã desta quinta-feira (16) apresentava sinais de embriaguez.

A constatação foi feita por uma equipe da Polícia Militar, que compareceu ao local.

A via ficou parcialmente interditada e agentes da Companhia Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT) foram deslocados agentes para controlarem o trânsito.

O homem, que não teve a identidade revelada, dirigia um Fiat Siena de cor branca e colidiu com caminhão que estava estacionado na faixa direita da pista. Conforme testemunhas, ele estava dirigindo de forma perigosa no momento do acidente.

Apesar do estrago causado em ambos veículos, os envolvidos não tiveram ferimentos graves.