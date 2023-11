Jovem de Goiânia vive inferno com perseguição de síndico em condomínio de luxo

Uma jovem de 23 anos teve que buscar ajuda de autoridades policiais após se mudar com o noivo para um condomínio de luxo, no Setor Bueno, em Goiânia, e passar a ser perseguida pelo síndico.

O casal teria se mudado para a nova residência no começo do ano e, desde então, estaria enfrentando constrangimentos com o homem.

A jovem alega que o síndico estaria, repetidas vezes, tentando forçar conversas com ela durante os exercícios na academia, além de ficar mandando mensagens com cunho sexual, via celular.

Além disso, tanto ela quanto o companheiro se queixam que o homem estaria interceptando as encomendas e correspondências deles, pois pararam de serem entregues.

Este fato teria levado a um desentendimento entre o noivo e o síndico, que tiveram uma séria discussão na quinta-feira (16).

Pouco tempo depois, o suspeito teria notificado o rapaz, afirmando que o casal receberia uma multa, pois o jovem teria ameaçado ele. O síndico também afirmou que iria acionar o noivo da garota na Justiça.

Temendo que a situação ficasse pior, o casal decidiu fazer uma denúncia para que o caso seja investigado.