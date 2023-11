Série com jovem protagonista autista é um tesouro escondido na Netflix que merece mais reconhecimento

A Netflix produz inúmeros conteúdos que são disponibilizados aos seus assinantes mensalmente, e em meio a essa enxurrada de produções, alguns tesouros passam despercebidos pelo público e definitivamente mereciam mais atenção e reconhecimento. A série Atypical é uma obra de arte com 4 temporadas que vai conquistar seu coração.

Na trama acompanhamos a história de Sam Gardner (Keir Gilchrist), um jovem autista que vive com a sua mãe Elsa (Jennifer Jason) que é extremamente protetora, seu pai Doug (Michael Rapaport) que está sempre do lado de Sam e sua espirituosa irmã Casey (Brigette Lundy-Paine). Sam está na transição para a vida adulta, quer uma namorada e busca sua independência, colocando toda sua família em uma jornada de autodescoberta e amadurecimento que vão transformar a forma como enxergam o jovem Sam.

Atypical é uma série com episódios curtos, aposta em um humor extremamente ácido e uma narrativa leve para abordar todos os seus temas e questões, que não são deixados de lado no decorrer dos episódios. A série não é só sobre autismo, abordando diversos assuntos, como, aceitação, relações interpessoais, amizade, amor, inclusão, perdão, respeito e autodescoberta.

Atypical estreou no ano de 2017 e encerrou sua história na 4ª temporada, lançada em 2022. Ao decorrer das temporadas a série se mostra mais inclusiva e representativa, com a participação de atores e escritores com autismo, elevando ainda a química entre os personagens e qualidade da série, que possui lindos momentos que nos ensinam sobre a vida e sobre o autismo.

Agora é só acessar a Netflix para maratonar essa série incrível que vai te deixar flutuando com sua leveza e morrendo de saudades depois do último episódio. Aproveite o fim de semana para maratonar essa obra de arte, Atypical é incrível e você vai se surpreender. Boa maratona.

Série: Atypical

Onde assistir: Netflix

Minha nota: 9 / 10

Ruan Monyel é publicitário, pós-graduando em direção de arte e amante do universo audiovisual. Escreve todas as sextas-feiras. Siga a coluna no Instagram @proximo.filme.