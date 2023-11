Pouca gente sabe, mas existem nomes de pessoas que carregam consigo um significado muito especial.

Aliás, é por conta disso que muitos pais escolhem esses títulos para esses filhos, já que, de alguma forma, isso acaba refletindo na vida deles.

Sendo assim, buscar termos que trazem beleza é um dos requisitos para alguns papais.

6 nomes de pessoas que costumam ser bonitas e o significado de cada uma deles:

1. Alice

Começando nossa lista, temos Alice que vem do grego alethos, que quer dizer real, verdadeiro.

Mas também pode ser uma variação de Adelaide (“de linhagem nobre”, no germânico). O nome ficou consagrado com a personagem criada por Lewis Carrol, em Alice no País das Maravilhas.

2. Julia

Julia é um belo nome e significa cheia de juventude, além disso, indica uma pessoa de memória prodigiosa, muito senso de organização e um dinamismo contagiante.

Logo, trata-se de uma pessoa muito bonita, inteligente e comunicativa!

3. Laila

Esse delicado nome é pouco popular, mas tem um belo e doce significado.

Tem origem a partir do árabe Láyla, que quer dizer “escura como a noite”. Por extensão, carrega a simbologia da beleza noturna, do brilho luar.

4. Bento

Entrando para os nomes masculinos, a raiz etimológica de Bento está na palavra Benedictus, que possui o significado de “abençoado” ou “abençoado pelo batismo”.

Por extensão, Bento e Benedito significam também “bendito” e “louvado”. Isso quer dizer que quem carrega esse nome possui uma forte energia positiva sobre sua vida.

5. Heitor

No Brasil, Heitor é um nome muito comum e vem da palavra grega “Héktor” que é relacionado à virtude da tenacidade.

Para se ter uma ideia, Heitor era o nome de um príncipe de Tróia que participou na Guerra de Tróia, sendo representado como um valoroso herói.

6. Natan

Por fim, encerramos com Natan.

De origem hebraica, o termo significa “presente de Deus”. Sua história é encontrada nos livros de I e II Crônicas na Bíblia, e nela encontramos um personagem que viveu no mesmo tempo que reinou Davi e em depois, seu filho Salomão.

