Com morte de fã de Taylor Swift, Flávio Dino promete lei de acesso a água em show

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Flávio Dino, atual Ministro da Justiça, se pronunciou sobre a morte de Ana Clara Benevides durante o show de Taylor Swift nesta sexta-feira (17). A fã da cantora passou mal durante a apresentação no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, por conta da alta temperatura no local – a sensação térmica foi de 60°C.

Em seu perfil no X, o antigo Twitter, o ministro prometeu neste sábado (18) que tomará medidas imediatas sobre o caso, incluindo a criação de normas emergenciais em relação ao acesso a água durante eventos do tipo.

“A Secretaria do Consumidor do Ministério da Justiça vai adotar medidas imediatas, com a edição de normas emergenciais e notificações, ainda hoje, acerca de acesso a água em shows e outros espetáculos públicos”, escreveu Dino. Ele afirma que haverão medidas rápidas para responsabilizar entidades envolvidas nos eventos já causados.

O ministro também diz que orientou Wadih Damous, o Secretário Nacional do Consumidor, a agir com urgência sobre as denúncias de que a primeira apresentação de Taylor Swift não disponibilizou água e tampou saídas de ar no estádio. “É inaceitável que pessoas sofram, desmaiem e até morram por falta de acesso à água”, escreveu.

Ana Clara Benevides morreu por uma parada cardiorrespiratória ainda no começo da primeira apresentação de Taylor Swift no Brasil. Ela estava na grade e desmaiou no local.

A fã chegou a ser reanimada no estádio por 40 minutos, mas sofreu uma segunda parada no caminho para o hospital.

O corpo de bombeiros também relata que mais de mil pessoas desmaiaram durante a apresentação desta sexta-feira.

Em comunicado à imprensa, a Tickets For Fun, empresa responsável pelos shows da cantora no país, lamentou a morte, mas não se pronunciou sobre a questão da temperatura no estádio.