Em Goiás, caminhoneiro morre após veículo perder o freio, cair em penhasco e ficar destruído

Um caminhoneiro, de 43 anos, morreu após perder os freios do caminhão que dirigia e desabar de um penhasco, na zona rural de Alvorada do Norte, município no interior de Goiás.

O caso aconteceu na tarde deste domingo (19) e, pela gravidade de acidente, o veículo ficou totalmente destruído.

Identificado como Deyvson Batista de Queiroz, a vítima foi encontrada já sem vida pelo Corpo de Bombeiros. Ele descia pela chamada Serra da Cooperatinga quando perdeu o controle.

Ao perceber que havia perdido os freios, desceu trafegando descontroladamente até passar direto em uma curva, na qual caiu do penhasco.

O caminhão se partiu em vários pedaços. O socorro foi acionado e constatou a presença de outro passageiro, encaminhado ao Hospital Municipal de Alvorada do Norte.

A Polícia Civil (PC) esteve no local e acionou o Instituto Médico Legal (IML), que compareceu e procedeu com a retirada do corpo.