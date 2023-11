O carregador de celular é um dispositivo essencial para recarregar a bateria de um aparelho de telefone.

Geralmente composto por um plugue USB-C e um cabo, ele fornece energia à bateria do dispositivo, permitindo seu uso contínuo durante uma jornada diária de trabalho e afins.

Existem diversos tipos de carregadores, incluindo os com fio e os sem fio, proporcionando opções de carregamento conveniente.

A potência do carregador, medida em watts, influencia a velocidade de recarga. Cuidar do carregador é importante para manter a eficiência do carregamento e garantir a durabilidade do dispositivo móvel.

É recomendável usar modelos compatíveis e evitar danificar os cabos para assegurar um processo seguro e eficaz.

Entenda por que o carregador fica quente quando você está dando carga no celular

A famosa fonte de alimentação ou “batatinha do carregador” como popularmente é conhecida passa por um processo de aquecimento cuja explicação é muito simples.

A corrente da tomada que ela recebe está em 110 ou 220 volts e precisa ser convertida no valor de 5 volts, a carga ideal para o carregamento do aparelho.

Enquanto ela faz a conversão desse processo, parte da energia elétrica contida ali dentro se transforma em calor, o que acaba gerando aquecimento do dispositivo.

Por isso que quando se tira um carregador da tomada, é possível sentir que está mais quente que o comum, principalmente na parte de trás da estrutura.

Especialistas em tecnologia recomendam que é bom deixar o gadget de carga em locais arejados, para se evitar o aquecimento.

Quando mantido em locais fechados, o calor tende a acumular e pode gerar um superaquecimento da “batatinha” do aparelho.

É bom ficar de olho sempre!