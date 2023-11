Para além dos palcos, saiba os principais investimentos dos cantores sertanejos que moram em Goiás

As fortunas, os carros de luxo e a rotina de alto padrão que rodeiam a vida dos cantores sertanejos não são provenientes apenas das apresentações e dos lançamentos de novos hits. Quando se trata de acúmulo de capital, alguns setores são as principais apostas dos artistas que moram em Goiás.

Para além dos palcos, há quem vislumbre por fazer um ‘pé de meia’ em segmentos como empresas de bebidas, agropecuária e até alimentícios.

1. Marrone

A composição de músicas e as apresentações em shows não são as únicas coisas que movimentam a vida financeira do cantor Marrone, que faz dupla com Bruno.

O artista é também é um dos donos de uma das mais conhecidas churrascarias de Goiânia, a Favo de Mel, que fica no Setor Sul.

Concorrente de grandes marcas que também se instalaram na capital, a empresa foi fundada em 2015 e já recebeu clientes conhecidos como Neymar, Gusttavo Lima, Wesley Safadão, Rodrigo Faro e outros.

Além da churrascaria, Marrone é proprietário de uma fazenda, com o mesmo nome, situada na cidade de Jussara, em Goiás.

O local conta com rebanho de bovinos – já que o cantor investe no setor agropecuário – além de lago, piscina aquecida no formato da letra “M”, galinheiro e horta.

2. Leonardo

Provando que não é apenas um apreciador de bebidas alcoólicas e que o interesse transcende o gosto pessoal, o cantor Leonardo tem uma parceria com o engenho Dom Tápparo para produção das cachaças Cabaré.

O acordo surgiu depois da criação do projeto musical do artista, que leva o mesmo nome do drink. Ele também é dono da marca Cabaré e colocou o nome nos shows, turnês e até em navios.

3. Gusttavo Lima

Além da música, Gusttavo Lima possui uma empresa responsável por gerenciar as carreiras de outros artistas, como Felipe Araújo, chamada Balada Boa – a instituição faz parceria com o escritório Eshow Produções, em Goiânia.

Ainda, o cantor possui sociedade com o empresário goiano Bruno Pereira em canais de vendas de produtos importados e consultorias pela internet.

Mas a lista não para por aí. Assim como Leonardo, ele também lançou a cachaça Buteco do Gusttavo Lima, que foi desenvolvida em parceria com a tradicional marca de cachaça, a Seleta.

O artista é dono da fazenda “Balada”, em João Pinheiro, em Minas Gerais (MG), onde há a criação de gado importado, cavalos de raça e plantação de alimentos.

4. Maiara e Maraisa

Moradoras de Goiânia, as irmãs Maiara e Maraisa também expandiram os ramos e investiram em outros setores, além da música.

As artistas fizeram uma parceria com a marca e empresa de chope Potiguar e costumam oferecer a bebida em vários shows.

No entanto, de acordo com a assessoria da dupla, elas estão revendo o acordo feito com a marca.