Previsão do tempo: mais de 100 cidades em Goiás estão com alerta de perigo

A alta nas temperaturas segue incomodando os goianos e a situação chegou a tal ponto que, neste domingo (19), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de grande perigo para mais de 100 cidades de Goiás.

Com termômetros até 5º C acima da média habitual, o tempo pode causar diversas complicações na saúde da população. Em algumas cidades, os dias terão máximas de quase 40º C.

Em Goiânia, a previsão é que as temperaturas alcancem os 37º C. Já em locais como Porangatu, a situação será extremada, podendo alcançar os 39º C.

Em Itumbiara, Rubiataba e Flores de Goiás máximas acompanham a capital. Em todo o estado, a umidade varia entre 35 e 90%, amenizando os impactos respiratórios do calor.

Entretanto, o Instituto reforçou a importância de se tomarem cuidados, dentre eles evitar a exposição direta ao sol, em especial nos horários de pico, além de ingerir bastante líquido e procurar manter a temperatura corporal em níveis amenos.

Abaixo segue a lista de cidades que estão inclusas no alerta emitido pelo Inmet: