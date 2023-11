Senac publica edital com oportunidades de trabalho em Anápolis; veja as vagas

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) publicou um edital voltado para trabalhadores que buscam por oportunidades de emprego em Anápolis.

O processo seletivo destina-se à formação de cadastro de reserva e as vagas são para Instrutor de Educação Profissional (03) e Técnico em Recursos Humanos.

Interessados em participar do concurso devem correr, pois o período de inscrição se encerra nesta segunda-feira (20), às 17h.

Dentre os pré-requisitos básicos para as vagas estão: formação superior completa em Administração, Psicologia, Tecnólogo em Recursos Humanos ou afins, com diploma ou certificado de conclusão de Curso emitido por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo MEC e experiência mínima comprovada de 06 (seis) meses na área e/ou área de ensino.

Além disso, o candidato deve ter domínio em gestão de pessoas, subsistemas e planejamento estratégico de recursos humanos e conhecimento em Informática (Pacote Office, Internet).

Vale destacar que para um dos cargos de Instrutor de Educação Profissional, o interessado deve também ter conhecimento de inglês avançado.

Dentre as etapas de seleção previstas no processo, estão: análise curricular; micro-aula; entrevista comportamental e uma entrevista técnica.

As inscrições devem ser realizadas online, por meio do site oficial do Senac, no link “Trabalhe Conosco”, aba “Nossas Oportunidades”. O resultado final será divulgado na mesma plataforma, na página “Processos em Andamento”.

Os salários variam de acordo com os níveis de docência, sendo eles básico e técnico, e todas as vagas disponíveis se estendem também para pessoas com deficiência (PCD).

No fim do processo, os candidatos que forem selecionados para fazer parte do cadastro de reserva poderão ser convocados a assumir o cargo dentro do prazo de até 12 meses, podendo ainda ser prorrogado para 24 meses, dependendo da disponibilidade de vagas, interesse e ou conveniência da Instituição.