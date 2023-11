Uma pessoa apaixonada toma certas atitudes que, no calor do momento, parecem adequadas, mas com passar do tempo se tornam vergonhosas e são dignas de profundos arrependimentos.

Se você já gostou muito de alguém, provavelmente cometeu algum desses “erros”, mas fique tranquilo: quem nunca cometeu loucuras de amor que atire a primeira pedra?

6 coisas que uma pessoa apaixonada faz, mas se arrepende depois:

1. Trocar os amigos pela pessoa

Iniciando a lista, uma das coisas mais comuns quando se está apaixonado, é priorizar a companhia do amado(a). Assim, inevitavelmente, se afastamento de colegas e amigos em prol do bem estar da relação a dois.

Tal pratica não é nada saudável e gera arrependimento na maioria das vezes, tendo em vista que paixões podem ser passageiras, mas boas amizades são para a vida toda.

2. Adequar sua rotina a dela

Quanto mais tempo ao lado do “crush”, melhor! Observando ao nosso redor é fácil perceber que muitos casais apaixonados abdicam de coisas que fazem parte de sua rotina individual para compartilhar com a pessoa amada, como, ir a academia juntos, almoçar juntos ou, em casos mais extremos, trocar de endereço para ter mais tempo ao lado da pessoa.

Porém, muito cuidado! Ter um tempo consigo também é extremamente necessário para o bom funcionamento da relação e mudar sua rotina pode causar grandes arrependimentos.

3. Criar “fanfics” sobre coisas que nunca vão acontecer

Uma pessoa apaixonada tem ideias mirabolantes na própria cabeça de coisas que nunca vão acontecer. Isso acaba colocando falsas expectativas na relação e no convívio, podendo até mesmo colocar ponto final em tudo.

Saiba ser mais racional e evite criar “fics”, pois elas podem gerar futuras lamentações por expectativas criadas exclusivamente por você.

4. Mandar mensagem quando está bêbado

Essa é clássica! Ir para um barzinho, beber com os amigos, ficar bêbado e mandar um áudio vergonhoso sobre o quanto ama aquela pessoa e sua vida não faz sentido sem ela. No outro dia, a atitude é o motivo de maior vergonha de um apaixonado.

A ressaca física do dia posterior é curada com remédio, mas a ressaca moral não tem remédio no mundo que cure.

5. Stalkear diariamente o perfil da pessoa

Todo apaixonado ganha uma nova profissão: stalker! As redes sociais da pessoa amada se tornam a 8ª maravilha do mundo e qualquer interação que ela tenha com outro perfil passa pelos olhos da pessoa apaixonada – que tem ciúmes de tudo e todos.

Depois de um tempo, passa a ser vergonhoso de lembrar quantas horas perdeu no perfil da outra pessoa.

6. Enxergar apenas as qualidades

Por fim, quando alguém está apaixonado, o alvo do amor se torna o ser humano mais perfeito do mundo, tudo que ela fala e faz se torna uma verdade absoluta, mas quando a paixão termina, a pessoa enxerga seu ex-amor como um poço de defeitos, que muitas das vezes, sempre foi.

Paixão e arrependimento andam lado a lado, é natural se apaixonar, mas tome certos cuidados para evitar essas atitudes.

