Gigante do varejo abre contratações para Black Friday e há mais de 160 vagas em Goiás

A rede de lojas Americanas, em preparação para a época de Black Friday, que costuma movimentar um grande número de clientes em razão de ofertas com preços especiais, está com mais de 5 mil vagas abertas em caráter temporário por todo o Brasil. Apenas em Goiás, são 167 oportunidades para diversas cidades.

As contratações têm como finalidade reforçar justamente o efetivo do quadro de funcionários, diante do aumento da demanda que costuma acompanhar a data.

O processo seletivo irá acontecer de forma online e presencial. Além de salário compatível com o mercado, os contratados receberão benefícios como vale-transporte, alimentação no local ou vale-refeição e seguro de vida.

O perfil desejado pela empresa nos candidatos interessados são de pessoas maiores de 18 anos, com ensino médio completo e perfil dinâmico, ágil e resiliente para atender com eficiência e qualidade as demandas dos clientes.

Caso aprovados, todos os temporários passarão por treinamentos, integração e ambientação nas unidades de trabalho, ainda com a possibilidade de efetivação.

As inscrições podem ser realizadas diretamente pelo site da empresa.