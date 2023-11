Se você é fã de cozinhar ou sonha em aprender, muito provavelmente já deve ter quisto fazer um feijão cremoso delicioso e teve dificuldade, certo? Não que seja a tarefa mais difícil do mundo, mas existem alguns truques que somente os chefs de cozinha sabem e, dificilmente, repassam para as pessoas.

Muito além do básico (cozinhar o feijão e temperar), para se obter essa receitinha bem tradicional dos pratos diários brasileiros é preciso seguir um passo a passo específico.

Não é difícil, nem mesmo caro. No entanto, poucas pessoas sabem a verdade. Logo, somente os melhores cozinheiros conseguem a dádiva de cozinhar um feijão cremoso para o almoço ou jantar e impressionar os convidados.

Quer entender melhor como isso funciona? Então acompanhe o passo a passo logo abaixo e nunca mais erre! Olha só!

O segredo dos chefs para deixar o feijão cremoso e bem macio:

Primeiro, é fundamental separar os ingredientes, sendo eles:

02 medidas de feijão;

Água conforme necessário;

01 dente de alho, finamente picado;

01 xícara de cebola, picada em pequenos pedaços;

Linguiça calabresa a gosto;

Bacon a gosto;

Sal a gosto.

Tendo tudo em mãos, é hora de começar o preparo! Lave o feijão e coloque-o de molho em uma bacia com água por pelo menos um dia, trocando a água uma vez durante esse período. Esse procedimento não só facilita o cozimento dos grãos como também elimina substâncias que podem causar gases.

Após esse tempo, transfira o feijão para uma panela de pressão e adicione água até atingir metade da capacidade da panela. Tampe a panela e cozinhe em fogo alto. Quando atingir a pressão, conte 20 minutos.

Desligue o fogo após os 20 minutos e deixe a panela esfriar por aproximadamente 10 minutos. Ao perder toda a pressão, abra a tampa.

Enquanto isso, corte a linguiça calabresa e o bacon em cubos. Em uma panela, frite-os juntamente com a cebola e o alho. Feito isso, é hora de adicionar o feijão à panela e temperar com sal.

Atenção! Agora, será o momento do segredo da cremosidade: existem duas opções!

A primeira é: adicione duas colheres de sopa de farinha de trigo (ou amido de milho) em um copo com água, mexa bem e despeje na panela. Isso fará com que o caldo fique mais denso e incorporado.

Ou retire uma concha e amasse os grãos com o auxílio de um garfo até formar uma espécie de massa. Depois, devolva essa mistura à panela e misture com o restante do preparo até que ela se incorpore perfeitamente. Esse truque faz com que os grãos liberem o amido e, consequentemente, o caldo fica bem mais cremoso.

Independente de qual opção escolher, são elas que deixarão tudo perfeito e harmônico. Agora, cozinhe por mais alguns minutos em fogo médio até que o caldo engrosse.

