Sogra dá ultimato à nora e faz exigência absurda para ir ao casamento do filho

Tem dado o que falar nas redes sociais um vídeo mostrando a conversa entre uma sogra e uma nora e os internautas ficaram impressionados com a falta de noção.

Isso porque, através do WhatsApp, a mãe do noivo pediu à nora, identificada como Luna, para que lhe desse 90 convites antes de entregar todos os convites do casamento.

Sem entender, a noivinha questiona a motivação para isso, tendo em vista que a cerimônia será pequena (apenas 150 convidados ao total).

“Eu convidei pessoas para o casamento do meu filho. Convidei uma babá dele, de quando tinha seis meses, alguns vizinhos antigos, algumas amigas minhas da igreja e uns parentes que amam ele”, destacou a mãe do noivo.

Luna ficou incrédula com a atitude, principalmente porque nenhum dos dois teriam sido comunicados anteriormente. “Você convidou pessoas para o meu casamento? Pessoas que eu nem conheço?”, questionou.

Por fim, a “cereja do bolo” aconteceu quando Luna tentou novamente explicar que apenas 150 pessoas seriam convidadas e o pedido era totalmente inviável. A sogra disse: “então tira 90 pessoas dessa lista sua e adiciona as minhas! São pessoas próximas minhas que eu quero lá. Eu sou a mãe do noivo e tenho esse direito”, enfatizou.

“Os únicos que têm direito somos eu e o noivo e não queremos não. Não vamos tirar pessoas próximas para adicionar esse povo”, rebateu Luna.

Depois de uma longa discussão, a sogra pontuou que, caso não fosse atendida, não iria comparecer à cerimônia. Os internautas ficaram chocados com a ação e falta de empatia.

Veja o vídeo!