Criança é resgatada na BR-153 pela PRF após pai tentar escondê-la dentro da blusa

Uma criança, de apenas 08 anos, foi resgatada após autoridades flagrarem ela sendo transportada em uma motocicleta de forma irregular na BR-153, em Aparecida de Goiânia. Além de não ter idade para tal transporte, ela ainda estava sem capacete e era levada dentro da camisa do pai.

Em entrevista ao Portal 6, o inspetor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Newton Morais, revelou que o genitor tentava escondê-lo, o colocando dentro da blusa, e que a descoberta só foi possível devido ao farol queimado do veículo.

“Era o começo da noite e tinha uma blitz no perímetro urbano de Aparecida, quando avistaram uma moto com o farol apagado. Os agentes perceberam que a moto tinha quatro pernas e só tinha uma cabeça, então resolveram parar o veículo”, revelou.

A dupla voltava para a residência, saindo de um bairro na região periférica e voltando pela rodovia, por volta do km 516. A via ainda tinha um intenso fluxo de carretas e caminhões, o que apresenta um grande risco à prática.

Em vídeo, é possível ver que, ao ser parada, a criança ainda esperou quieta dentro da vestimenta do pai, que respondia às perguntas dos policiais.

O homem foi autuado por três irregularidades, referentes ao farol queimado, a falta de capacete e o transporte do pequeno em desacordo com as normas de segurança.