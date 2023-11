Preso suspeito de agredir, queimar roupas e matar animais de estimação da companheira

Uma mulher, de 47 anos, passou por momentos de extremo temor, após ser agredida, ameaçada, ter as roupas e calçados queimados e os animais assassinados pelo próprio marido, de 45 anos, como forma de tortura psicológica. Ele foi preso preventivamente pela Polícia Civil (PC) na manhã de segunda-feira (20), em Luziânia.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Rony Loureiro, o caso teve início no sábado (18), após o companheiro da vítima, que trabalha na cidade de Silvânia, retornar para a residência e começar a ameaça-la, o que a fez se afastar do homem.

Desde a separação, o suspeito então passou a tentar entrar em contato com a mulher, por meio das redes sociais, mas era ignorado pela companheira.

Contudo, na data do crime, ao notar que a mulher estava online no WhatsApp, ele então passou a mandar diversas mensagens e a realizar ligações, sem êxito.

Para tentar chamar a atenção da companheira e forçá-la a manter contato, o homem ateou fogo nas roupas e calçados da vítima e, em seguida, enviou fotos para ela.

Entretanto, a mulher continuou rejeitando as tentativas de contato. A nova investida do homem veio com doses ainda maiores de crueldade: abater os animais da vítima.

Inicialmente, conforme fotos enviadas pelo próprio suspeito, ele matou o coelho de estimação da mulher – que foi dado como forma de presente para a vítima em decorrência de uma depressão – e em seguida assassinou duas calopsitas, também da companheira.

“Ele primeiro mandava foto dos animais vivos e depois dos animais mortos”, explicou o delegado.

Após a ação, a vítima procurou uma delegacia da PC para denunciar o ocorrido e uma equipe da corporação deu início às diligências e localizou o suspeito na Rodoviária de Luziânia, no momento em que ele se preparava para retornar a cidade onde trabalha.

Ao notar a aproximação dos policiais, tentou fugir, mas foi contido pelas demais autoridades. Ele foi preso e responderá pelos crimes de ameaça, injúria, dano e maus-tratos aos animais.