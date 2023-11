Vídeo mostra prefeito de Iporá entrando em hotel após atirar 15 vezes contra casa de ex

Após invadir e atirar 15 vezes na propriedade onde estava a ex-esposa e o atual companheiro dela, o prefeito de Iporá, Naçoitan Leite (PSDB), foi flagrado entrando em um hotel da cidade depois do crime, que ocorreu no sábado (18).

Em imagens obtidas pela TV Anhanguera, é possível ver o político chegando no local, às 01h34, e colocando duas armas em cima do balcão. Até o momento, ele segue foragido.

De acordo com a Polícia Civil (PC), Naçoitan estava morando no hotel há algum tempo, enquanto a casa em que ele vivia, localizada na zona rural do município, estava passando por uma reforma.

Além do crime, o prefeito também é suspeito de ter furtado um gravador de vídeo digital (DVR) da casa da vítima.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Ramon Queiroz, uma filmagem da câmera de segurança da região mostra o momento em que um homem que está em um Volkswagen Gol da cor branca, retira um gravador de vídeo digital (DVR) da propriedade. Um veículo com características semelhantes foi localizado na fazenda do prefeito.

À PC, funcionários da propriedade contaram que o político teria ido até o local, pegado o carro branco e, posteriormente, voltado à fazenda e trocado por uma caminhonete – que utilizou para fugir.

Até o momento, mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela corporação na fazenda e na residência do prefeito. Foram apreendidos cinco munições e o automóvel, possivelmente usado para o furto do DVR.

Em tempo

O crime aconteceu no sábado (18) quando Naçoitan Araújo Leite invadiu a residência da ex-esposa, com que estava separado há dois meses, e atirou 15 vezes contra a propriedade.

De acordo com a PC, a motivação para a ação teria sido a não aceitação do término da relação, que durou 15 anos, por parte do prefeito.

Assim, na ocasião, ele dirigiu até a casa da vítima, em uma caminhonete, e utilizou o próprio veículo para quebrar o portão da residência e invadir o local.

Posteriormente, Naçoitan foi até o quarto, onde estavam a mulher e o atual, e disparou contra o cômodo. Ninguém ficou ferido.