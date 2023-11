Estudantes de Anápolis terão que esperar para ter a faculdade paga por programa da Prefeitura

Para os estudantes de Anápolis que aguardavam ansiosamente a divulgação do edital referente às vagas e detalhes do programa “GraduAção”, que tradicionalmente concede bolsas de estudo para alunos da rede de ensino superior particular, essa espera pode durar um pouco mais do que o previsto.

Isto porque, embora normalmente os detalhes acerca da iniciativa da Prefeitura sejam divulgados entre os meses de outubro e dezembro, os planejamentos deste ano não irão seguir este cronograma. Porém, a Administração Pública pretende dar continuidade ao benefício.

Pelo menos é o que garantiu a atual Secretária de Integração Social, Eerizania Freitas, que em entrevista ao Portal 6 deu mais detalhes sobre a situação do programa.

“A expectativa é de que o edital seja lançado no começo de 2024, já estamos trabalhando com a minuta”, explicou a servidora.

Ela também afirmou que os cursos de graduação continuarão sendo atendidos, seja com auxílios integrais ou parciais, incluindo medicina e odontologia.

Ao longo dos últimos anos, a iniciativa seguiu uma média de 150 alunos bolsas oferecidas, sendo que 100 costumam ser de caráter temporário e outras 50 cobrem a mensalidade de forma total.

Dessas, 20 normalmente são destinadas aos cursos de Medicina e Odontologia, sendo dez para cada área.

Apesar disso, as informações a respeito da quantidade de bolsas e de como será feita essa distribuição só serão divulgadas com a publicação do edital, ainda no ano que vem.