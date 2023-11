Fãs já podem adquirir ingressos para festival em Goiânia com grandes nomes do rock nacional

Os goianos que curtem um bom rock nacional podem ir se preparando, pois o “Um Festival” foi confirmado para o dia 09 de março de 2024, no Goiânia Arena, garantindo aos fãs muito agito com grandes nomes da música.

Trazendo de volta os tempos de ouro, subirão aos palcos donos de grandes sucessos como Nando Reis, Os Paralamas do Sucesso, Ira!, Raimundos e CPM 22.

Por mais que o evento aconteça apenas no próximo ano, os fãs já podem se adiantar e garantir os ingressos por meio do site Ticket 360.

As entradas podem ser encontradas a partir de R$ 70 para aqueles que desejam ficar na arquibancada, até R$ 200 para os que preferem curtir do Camarote Open Bar, tendo ainda direito a meia entrada solidária com a doação de 1 kg de alimento não perecível.

A festa está prevista para ter início às 15h, garantindo um dia de muito rock para os amantes de uma boa música nacional.

Em breve, a ordem das apresentações será divulgada no perfil do Instagram oficial do “Um Festival”, permitindo assim que os goianos possam ficar de olho no horário de início dos músicos preferidos.