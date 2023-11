Com a chegada do intenso calorão que elevou as temperaturas em todo o Brasil, a busca por eletrodomésticos que possam oferecer uma trégua da situação aumenta entre os brasileiros.

Mas uma dúvida ainda perdura entre muitos na hora da compra: quem gasta mais energia, o ar-condicionado ou ventilador?

Embora oferecem um alívio em meio as ondas de calor, os itens podem acabar custando caro para os consumidores no fim do mês devido ao alto consumo de energia.

Fim da dúvida: veja se quem gasta mais energia é o ar-condicionado ou o ventilador

Para tirar de vez a dúvida e descobrir quem gasta mais energia, o professor do Departamento de Física da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) José Paulo de Mendonça, explicou ao site Tribuna de Minas que é necessário, à priori, avaliar a potência de cada aparelho.

De forma geral, segundo ele, um ventilador possui uma potência menor do que a de um ar-condicionado, o que torna o ventilador mais econômico no quesito gasto de energia.

“Um ventilador de teto, por exemplo, tem uma potência média de 200 watts, já a de um ar-condicionado de 9.000 BTU/H tem potência na ordem de 2.600 watts. De modo geral, pode-se dizer que o gasto de energia será maior que o do ventilador”, explicou.

Contudo, de acordo com ele, é preciso ficar atento, pois modelos mais antigos de ventiladores podem proporcionar um consumo maior de energia do que alguns outros aparelhos de ar-condicionado.

Segundo José, os aparelhos que estejam alguns desgastes nas peças, principalmente nas áreas no rolamento e no eixo. Isso porque elas tendem a gastar mais devido ao aumento do atrito.

“Isso vale não apenas para ventiladores e condicionadores de ar, mas também para outros equipamentos e eletrodomésticos que utilizamos. Importante observar que vários deles possuem o Selo Procel, que indica a eficiência do equipamento, lembrando que os equipamentos classificados como A são os mais eficientes”, diz.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!