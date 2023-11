5 doenças relacionadas à obesidade que se tornaram desafio para saúde pública

Obesidade é coisa séria e sair dessa condição não é fácil. Requer ajuda, mudanças de hábitos e perseverança. Os quilos a mais têm potencial de desencadear outros 5 problemas de saúde, que juntos se tornaram um grande desafio para a saúde pública no mundo.

Qual a realidade no Brasil?

Feita em 2020, a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) mensurou que no Brasil contemporâneo mais da metade dos adultos apresenta excesso de peso (60,3%). Isso representa 96 milhões de pessoas, cuja prevalência maior se verificou mais no público feminino (62,6%) que no masculino (57,5%).

O levantamento também verificou um em cada cinco adolescentes com idades entre 15 e 17 anos estava com excesso de peso (19,4%). 6,7% do mesmo grupo estava com obesidade.

Em 2021, dados do Relatório público do Sistema Nacional de Vigilância Alimentar e Nutricional mostraram que, das crianças acompanhadas na Atenção Primária à Saúde, 15,8% dos menores de 5 anos e 33,9% das crianças entre 5 e 9 anos tinham excesso de peso. Dessas, 7,6% e 17,8%, respectivamente, apresentavam obesidade levando em conta o Índice de Massa Corporal (IMC) para idade.

E a nível mundial, como está?

Conforme a Federação Mundial de Obesidade, foi divulgado o Atlas Mundial da Obesidade em 2023 com números que preocupam.

O relatório voltado para doenças não transmissíveis indica que, 1 em cada 7 pessoas no mundo tem obesidade.

O dado consegue ser ainda mais preocupante quando essa projeção é levada para o ano de 2035. Para esse ano é projetado que quase dois bilhões de pessoas estarão convivendo com a doença caracterizada pelo alo índice de gordura corporal.

Segundo a OMS, a obesidade é um dos 10 maiores problemas de saúde pública, uma epidemia que atinge mais de 300 milhões de pessoas no mundo.

Qual impacto financeiro na saúde ?

Estima-se que o impacto financeiro na saúde pode chegar a 14,7 bilhões de dólares em 2025 e de 19,2 bilhões em 2035. O impacto financeiro geral pode chegar a 75,8 bilhões de dólares em 2035.

Quais doenças estão associadas?

Sabemos que a obesidade é uma doença silenciosa que está associada a várias outras e ao longo do anos, pode gerar situações graves.

5 doenças da obesidade

1- Hipertensão

2- Diabetes

3- Colesterol alto

4- Hipertrofia do Músculo do Coração

5- Doenças respiratórias

E como fazer prevenção e tratamento?

A doença pode ser evitada desde a infância, com a adoção de hábitos alimentares saudáveis e a prática regular de esportes ao longo da vida.

Na fase adulta, a melhor forma de tratar a obesidade é adotar mudanças no estilo de vida, com uma dieta menos calórica aliada a um programa de exercícios físicos, sempre sob a supervisão de um profissional.

No caso de a prevenção falhar e em casos severos da doença pode ser feito o uso de medicamentos, desde controladores de apetite até os que reduzem a absorção de gordura pelo organismo.

Para os casos mais graves, pode ser recomendada também a cirurgia bariátrica, especialmente para quem possui o IMC acima de 35 e também ter doenças associadas à obesidade, e para os que têm IMC acima de 40 e não conseguem emagrecer com outros tratamentos.

Procure sempre fazer acompanhamento médico e com profissionais da área da saúde.

Rizek Hajjar Gomides é médico, formado pela Uniceplac – Brasília. Especialista em Clínica Médica pelo Hospital IGESP – SP. Especialista em Cardiologia pelo Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – InCor. Fellow em CardioOncologia pelo Instituto do Câncer do Estado de São Paulo – ICESP e InCor. Tem consultório próprio em Brasília e escreve no Portal 6. Siga-o no Instagram: @rizekhajjar