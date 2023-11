Normalmente utilizada para secar o corpo após o banho, existem outras utilidades da toalha que são impressionantes e vão te ajudar no dia a dia.

O acessório está presente no cotidiano da população, mas existem truques secretos que vão transformar a forma como você usa suas toalhas.

Até depois de velhas, elas têm funcionalidades de cair o queixo. Confira.

6 utilidades da toalha que são impressionantes, mas pouco conhecidas

1. Secar o piso da casa

Devido a alta absorção e porosidade do tecido, até depois de velhas, as toalhas são ótimas opções para se tornaram pano de chão.

Seu piso vai ficar sequinho e, de quebra, você vai economizar dinheiro na compra de panos para limpeza.

2. Previne o contato direto com ferro de passar

Outra funcionalidade pouco conhecida, é a de evitar o contato direto do ferro de passar em meteriais que não podem ser expostos ao eletrodoméstico.

Basta pegar a peça, colocar a toalha por cima e passar a roupa normalmente. Agora, todas as suas peças ficarão impecáveis.

3. Previne manchas na secagem de sapatos

Essa é uma dica de ouro para quem tem sapatos claros, sabe aquelas manchinhas que aparecem depois da lavagem? Sua toalha é capaz de tirá-las.

Realize a lavagem normal do calçado, e antes de colocar para secar, enrole ele na toalha e sente em cima do sapato, por cerca de 20 minutos antes de colocá-lo no sol. Pronto, depois de seco você verá o incrível resultado.

4. Limpa com praticidade vidros e espelhos

Quem cuida de casa sabe o quanto é difícil limpar vidros espelhos, já que a maioria dos panos soltam fiapos sobre a superfície, dificultando a higienização.

Seus problemas acabaram, talhas não deixam fiapos. É só colocar o produto e limpar normalmente.

5. Facilita a limpeza de sofás

Limpar profundamente o sofá, sem deixá-lo molhado, esse é um sonho possível. Você só precisa de uma toalha e de uma tampa de panela.

Envolva o tecido úmido na tampa e passe no sofá, toda a sujeira será absolvida pela toalha, te deixando impressionado com o resultado final.

6. Evita o contato direto de roupas escuras com a luz solar

Por fim, roupas pretas não podem ter contato direto com o sol, isso prejudica o tecido e desbota a cor rapidamente.

Use toalhas sobre a peça e coloque no varal, assim, sua roupa não terá contato direto com o sol, apenas com o calor, mantendo o aspecto de nova e a cor intensa por mais tempo.

