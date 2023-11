É irônico o motivo que fez PRF descobrir contrabando milionário de iPhone em Goiás

Um motorista foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) tentando transportar para Goiânia uma carga de 225 iPhones 15 – o modelo mais novo – frutos de contrabando. A descoberta aconteceu na BR-153, em Itumbiara.

Ao Portal 6, o inspetor Newton Morais detalhou o ocorrido, explicando quais foram as providências tomadas após a abordagem.

“O motorista foi qualificado, mas ele não é o proprietário, ele pegou para levar o veículo e entregar em Goiânia para cerca de cinco comerciantes. A PRF qualificou, apreendeu e encaminhou o caso para a PF investigar”, revelou.

O agente ainda apontou que as mercadorias estavam muito bem escondidas, colocadas sob a carenagem do veículo. Os policiais verificaram embaixo das estruturas e descobriram os “mocós”.

Foi o fato do motorista estar usando o celular enquanto dirigia que motivou a parada da PRF. Ao identificarem o suspeito e vasculharem o carro, encontraram os diversos produtos contrabandeados.

No total, eles foram avaliados em cerca de R$ 2 milhões. A revista aconteceu no final da tarde, e resultou na apreensão não só das mercadorias, como também do veículo, que será encaminhado à Receita Federal em Goiânia.

Já o motorista, de 43 anos, supostamente não tinha envolvimento direto com o contrabando, apontando que teria recebido R$ 5 mil apenas para cuidar do transporte e entrega da mercadoria na capital goiana.