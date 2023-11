Preparar um simples ovo frito pode até parecer uma tarefa fácil, mas para algumas pessoas isso é para lá de complicado de se fazer.

Muitas vezes os cozinheiros perdem o ponto do óleo, deixam com que o ovo grude na panela ou mesmo na colher, sem falar da grande sujeira que fica a cozinha e o fogão.

Ainda bem que, para aqueles dias que a preguiça está maior, existe a possibilidade de preparar o item no microondas e é o que muitos chefes de cozinha fazem para ganhar tempo no restaurante e também evitar sujeira.

A técnica dos chefs para fritar ovo no micro-ondas em apenas 1 minuto

Pensando na praticidade e evitar sujeiras na cozinha, os chefes trabalham de uma forma mais prática no preparo de um ovo frito.

Em um prato ou cumbuca de vidro, eles passam um pouco de azeite ou óleo no fundo para o ovo não grudar na vasilha.

Em seguida, quebram o item com a superfície untada e usando a ponta do garfo ou da faca para furar as claras para não estourar.

Logo depois, aí vem o segredo mais importante. Eles temperam com sal e levam ao microondas de 30 em 30 segundos.

O ideal é observar a medida que a gema for ficando mais durinha e aí o alimento está pronto para consumo.

A recomendação é não deixar o ovo pelo tempo de um minuto inteiro sem interrupção.