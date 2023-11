Anápolis foi o local escolhido pela Embraer para realizar novos testes com o caça Gripen

Apesar da forte onda de calor ter gerado diversos contratempos para os anapolinos, ao menos serviu para um bom propósito. Isso porque a Força Aérea Brasileira (FAB) aproveitou altas marcações dos termômetros para uma rodada de testes com o caça F.39 Gripen.

Engenheiros da Embraer vieram para a Base Aérea de Anápolis, com o intuito de realizar uma campanha voltada para climas quentes, na qual o avião é submetido a temperaturas elevadas, para verificar como o sistema se comporta em situações extremas.

Em uma das etapas dos testes, o Gripen foi deixado diretamente sob o Sol por longos períodos, a fim de avaliar se a estrutura do aeromotor apresentaria algum defeito.

Conforme os especialistas explicaram, a combinação de calor e altitude – muito evidentes em Anápolis nas últimas semanas – se revela como um desafio tanto para o motor quanto para os sistemas de resfriamento da aeronave.

Daí a importância de realizar testes e treinamentos em outras localidades. É como explica o engenheiro de ensaio em voo da Saab, Erik Magnusson, responsável pelos testes de climas globais.

“Estamos acostumados a fazer testes em Gavião Peixoto [município de São Paulo onde está localizado o Centro de Ensaio de Voo do Gripen], mas essa é a primeira campanha de testes que estamos fazendo em outro lugar”, afirmou.

Ao longo de três dias, o piloto de testes Jonas Jakobsson realizou percursos aéreos a uma temperatura média de 32 °C, em trajetos de aproximadamente uma hora.

“Os resultados iniciais foram positivos e confirmaram muito do que já havíamos previsto. Os dados de todos os sensores agora serão utilizados para validar que o Gripen pode operar com excelente desempenho em regiões com clima quente, seco e de altitude elevada, como o encontrado no Brasil, ou em qualquer outro local do mundo com temperaturas semelhantes”, afirma Eduardo Kitada, engenheiro de sistemas da Embraer, responsável pelos testes de clima no Brasil.