Feira de Ciências de jovens talentos anapolinos do CEPMG Cesar Toledo ocorre neste sábado

Trilhando o caminho do conhecimento científico, os alunos do terceiro ano do ensino médio do Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás (CEPMG) Cesar Toledo estão nos preparativos finais para a terceira edição da Feira de Ciências anual feita pelos estudantes.

O evento irá ocorrer já neste sábado (25), no próprio centro de ensino, das 08h às 12h.

Professora de física há 20 anos na unidade, Elisana Dias Barroso, que está responsável pela organização dos trabalhos, deu mais detalhes de como será o evento, em entrevista ao Portal 6.

“Vão ser ao todo 20 experiências diferentes, todas buscando alinhar o que foi ensinado em sala com a prática científica. Os alunos prepararam geradores eólicos, circuitos de automação, jogos interativos e muitas exposições de vários temas”, explicou.

“Para mim é muito gratificante ver o empenho dos alunos para a feira, eles ficaram bastante empolgados, está sendo muito bonito de acompanhar, dá para ver que não estão fazendo por obrigação. Todas as turmas estão bastante engajadas e ansiosas para esse sábado”, garantiu a docente.

Cada grupo chegou a até mesmo montar perfis no Instagram para poderem divulgar, em formato de stories, as etapas realizadas do trabalho ao longo dos últimos meses.

Ainda de acordo com Elisana, esta será a primeira edição do evento que será aberta ao público, mediante a entrega de convites. Os interessados em conferir pessoalmente os trabalhos, precisam apenas entrar em contato diretamente com a professora, através do número (62) 99124-3566.