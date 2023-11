Frigorífico que teve Gusttavo Lima como sócio fechará de vez as portas em Anápolis

Após quase dois anos de funcionamento, o Frigorífico Goiás, localizado na Av. Brasil Norte, anunciou que está próximo o momento de fechar de vez as portas.

A informação foi confirmada ao Portal 6 por funcionários do estabelecimento, que nos últimos dias vem realizando uma queima de estoque, com todos os produtos sendo vendidos com 50% de desconto.

A medida, inclusive, parece estar funcionando para limpar as prateleiras, já que, nesta sexta-feira (24), quase todos os itens da loja já haviam sido comercializados.

Informações a respeito dos motivos por trás da decisão ou datas para o último dias de atividade, entretanto, não foram explicados.

O Frigorífico Goiás abriu oficialmente as portas em Anápolis no dia 29 de março de 2022, em uma inauguração extremamente movimentada e regada a carne, petiscos, chope, bebidas destiladas e muita música, com a promessa de presença do cantor – e até então sócio do negócio – Gustavo Lima.

Apesar do sertanejo não ter comparecido, alegando dores de cabeça, a data ainda atraiu diversas personalidades famosas, como o ex-BBB Caio Afiune, o cantor Rodrigo, que faz dupla com George Henrique, e o artista Mateus Alvino, amigo pessoal de Gusttavo Lima.

Ainda assim, não foi suficiente para conter a tristeza de muitos fãs, que chegaram a dormir na porta esperando pelo cantor.