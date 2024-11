Polícia encontra trabalhador da Caoa que estava desaparecido há quase 1 mês: “saí de propósito e não pretendo voltar”

Marco Leite De Souza havia sido visto a última vez no dia 1º de novembro, quando deixou esposas e filhos em casa para ir trabalhar

Thiago Alonso - 21 de novembro de 2024

Marco Leite De Souza deixou esposa, filhos e emprego. (Foto: Reprodução)

Foi encontrado nesta quinta-feira (21), o trabalhador da montadora de veículos Caoa, Marco Leite De Souza, de 36 anos. Ele estava desaparecido desde o dia 1º de novembro, quando foi visto pela última vez ao sair para trabalhar.

Por meio de uma força-tarefa da Polícia Civil (PC), o homem foi localizado em uma propriedade da zona rural de Anápolis, onde estava trabalhando normalmente.

Ao Portal 6, o delegado André Medeiros, responsável pelo caso, explicou que, ao ser abordado, o anapolino admitiu ter saído de casa por conta própria, deixando para trás a esposa e os filhos.

Investigações teriam indicado que o trabalhador havia sido visto com a própria motocicleta em Nerópolis. À época, a companheira dele auxiliou na identificação, levando a polícia até o local.

Contudo, novas informações encaminharam a operação até um município próximo à zona rural de Anápolis, onde Marco foi encontrado já trabalhando.

Quando questionado sobre o ocorrido, ele declarou não pretender retornar para casa, abandonando a família, mas se comprometeu em ajudar os filhos e contribuir com apoio financeiro para eles.

O homem também solicitou para a polícia que não fossem divulgadas as motivações do abandono, assim como a localização exata onde ele estava, presando pela privacidade.

Em tempo

Marco Leite De Souza se evadiu de casa no dia 1º de novembro, somente utilizando a roupa do corpo: o uniforme da empresa em que trabalhava no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia).

Deixando emprego, casa, esposa e filhos, o homem foi encontrado somente 21 dias após o ocorrido.